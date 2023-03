Geen Ruben Guerreiro in Strade Bianche: Portugees krijgt rust van Movistar

Ruben Guerreiro stond op de planning voor Strade Bianche, maar de Portugees zal zaterdag toch niet aan de start verschijnen van de Italiaanse gravelklassieker. De Portugees krijgt na een succesvolle maar ook drukke periode rust van zijn ploeg Movistar.

Albert Torres is opgeroepen als zijn vervanger, zo laat Movistar vandaag weten via social media. Guerreiro was misschien wel de meest vooruitschoven pion voor Strade Bianche, gezien zijn intrinsieke kwaliteiten en prestaties in aanloop naar de klassieker.

De klimmer begon het seizoen namelijk met winst in het eindklassement van de Saudi Tour. Ook won hij in deze meerdaagse koers de koninginnenrit naar Skyviews of Harrat Uwayrid. Guerreiro reed vervolgens ook nog de Ruta del Sol en O Gran Camiño. In die laatste rittenkoers eindigde hij als derde, achter de ongenaakbare Jonas Vingegaard en Jesús Herrada.

Lees meer: Voorbeschouwing: Strade Bianche 2023 – Mathieu van der Poel topfavoriet?

Movistar rekent in de komende Strade Bianche, naast Torres, op Alex Aranburu, Juri Hollmann, Lluís Mas, Nelson Oliveira, Iván Romeo en Carlos Verona.