Geen ploegprijs voor Jumbo-Visma op Sportgala 2022

Jumbo-Visma heeft naast de titel Sportploeg van het Jaar gegrepen. Op het Sportgala 2022, georganiseerd door de NOS en sportkoepel NOC*NSF, maakte de Nederlandse wielerploeg dankzij de gewonnen Tour de France met Jonas Vingegaard kans op de prijs.

Het beste WorldTeam van dit seizoen overleefde de schifting van achttien naar drie ploegen in deze verkiezing en nam het in de finale op tegen de shorttrack relay vrouwen (goud op de Olympische Winterspelen in Peking) en atletiek estafette 4×400 vrouwen (goud EK outdoor, zilver WK indoor). De titel Sportploeg van het Jaar ging uiteindelijk naar de atletes.

Sinds 1968 wordt de titel Sportploeg van het Jaar uitgereikt tijdens het Sportgala. Sindsdien ging de prijs vier keer naar een wielergerelateerde ploeg. In 1980 won TI-Raleigh en in 1982 de tijdritploeg van de 100 kilometer. De superieure baansprinters waren de beste in 2018 en 2021 in deze categorie. Daar blijft het voorlopig dus bij.