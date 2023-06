Geen nieuwe titel voor Van der Poel: “Af en toe wel een frustrerende wedstrijd”

Video

Mathieu van der Poel begon als de grote favoriet aan het NK wielrennen, maar was voor de start al op zijn hoede. “Andere ploegen staan met veel meer renners aan de start, wat het voor mij een lastige wedstrijd maakt.” En dat bleek wel, aangezien Van der Poel in de finale zijn meerdere moest erkennen in Jumbo-Visma.

Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

Van der Poel maakte zoals altijd weer de koers, maar moest het als eenling in de finale wel opnemen tegen twee renners van Jumbo-Visma: Olav Kooij en Dylan van Baarle. Dit bleek zelfs voor MVDP te veel van het goede. “Ik voelde me wel vrij goed. Ik ga ook steeds beter om met de warmte. Daar ben ik wel blij mee, maar voor de rest was het af en toe wel een frustrerende wedstrijd.”

Ergens spijt van hebben, dan heeft Van der Poel niet. “Ik denk dat ik alles wel goed heb gedaan. Ik kan wel op alles blijven reageren, maar op een gegeven moment moet je beginnen met gokken en aan winst denken. Ik heb daarvoor alles juist gedaan. Dylan is een hele mooie kampioen en je kunt alleen maar zeggen dat ze het bij Jumbo-Visma goed hebben gedaan. Daar heb ik niks tegenin te brengen.”

Lees ook: Jumbo-Visma speelt ploegenspel perfect uit: Dylan van Baarle Nederlands kampioen

“Ik heb al veel met Dylan gekoerst en je weet dat – als hij op zo’n moment vertrekt – het heel moeilijk zal zijn om hem terug te halen. Ik heb nog een poging gedaan om hem terug te halen, maar het beste was er toen ook wel af”, aldus Van der Poel. “Een extra ploeggenoot in de finale kan veel veranderen, maar die had ik niet. Dan moet je veel zelf oplossen en op een gegeven moment houdt het dan op.”

Van der Poel kijkt al bij al wel tevreden terug op zijn NK. “Ik wist op voorhand al dat het een van de moeilijkste wedstrijden is om te winnen, maar ik heb wel een mooie koersdag achter de rug. Ik ga nu wat uitrusten naar de Tour.”