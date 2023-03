Geen keienpassage in Olympia’s Tour: organisatie schrapt strook

De renners in Olympia’s Tour zullen vandaag niet over de beruchte Drentse keien koersen. Aanvankelijk stond er één strook met keien op het programma, maar de organisatie heeft besloten om deze passage uit het parcours te halen.

Op veertig kilometer van het einde moest de Steenhopenweg in Boswachterij Gieten-Borger, tussen Drouwen (waar even eerder de eerste bergpunten te verdienen zijn) en Papenvoort, voor wat koersvertier zorgen. Althans, dat was het plan.

Vanwege de vele regenval en werkzaamheden ligt deze strook er nu slecht bij. “Vanwege de veiligheid is besloten de strook eruit te halen en bij Borger direct de N857 richting Papenvoort te nemen. Om daar linksaf te slaan richting Grolloo”, laat de organisatie weten via social media.

Via Grolloo rijden de renners aan de zuidkant van Assen langs de buitenwijken, om vervolgens een laatste lus te maken in de richting van Hooghalen. Daarna rijden ze om het militair oefenterrein van De Haar heen, waarbij ze ook opnieuw het TT Circuit passeren. De finish is vervolgens in Assen op de Dr. Nassaulaan.

Wanneer je naar het profiel kijkt, lijkt een massasprint in de sterren geschreven. Dat is niet uitgesloten, maar in het open Drentse landschap, met zijn vele smalle baantjes, liggen waaiers in deze rit áltijd op de loer.