Geen hoofdrol voor Pidcock in Waalse Pijl: “Diep gegaan in Amstel Gold Race”

Tom Pidcock werd vooraf gezien als een van de uitdagers van Tadej Pogačar in de Waalse Pijl, maar de Brit kwam niet echt in het stuk voor. De renner van INEOS Grenadiers kwam slechts als achttiende over de streep.

“De Muur van Hoei liegt niet”, begon Pidcock zijn analyse voor Eurosport. “Ik denk dat Pogačar te kloppen is op deze klim, maar ik was vandaag niet goed. Het ging op zich wel naar behoren, maar ik had geen explosiviteit in de benen. Ik ben afgelopen zondag erg diep gegaan in de Amstel Gold Race en daar was ik nog niet voldoende van hersteld. Het is wat het is.”

“Als ik mijn dag heb, kan ik deze koers winnen. Maar op het moment dat het erom draaide, had ik geen energie meer. Het was een snelle dag met veel tegenwind, dat maakte het lastig om je goed te positioneren”, aldus Pidcock.

De Brit hoopt zondag op betere benen, als de 109e editie van Luik-Bastenaken-Luik op het programma staat. “Voor Luik-Bastenaken-Luik heb ik wat meer tijd, daar kijk ik naar uit”, is de Brit optimistisch.