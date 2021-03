Geen hoofdrol voor Jumbo-Visma in Dwars door Vlaanderen

Jumbo-Visma heeft in Dwars door Vlaanderen geen betekenisvolle rol kunnen vertolken. Zonder zijn hoofdrolspeler van de E3 Classic en Gent-Wevelgem, Wout van Aert, en na pech in het begin van de wedstrijd, moest de ploeg achter de feiten aanrijden.

Dat het een heel snelle wedstrijd was, stelde ploegleider Arthur van Dongen vast. “In het begin hadden we het plan om met Christoph Pfingsten een renner in de kopgroep mee te sturen. Hij heeft het een aantal keren geprobeerd. Door het hoge tempo lukte dit echter niet. In de aanloop naar de tweede beklimming van de Kluisberg kwam Maarten Wynants ten val. Gelukkig valt de schade mee.”

Vervolgens zag de ploeg ook Olav Kooij vallen. De neoprof was een van de snelle mannen op wie het team eventueel kon rekenen, mocht de koers uitdraaien op een groepsspurt. “Edoardo Affini heeft dan op hem gewacht. Door deze samenloop van omstandigheden was de ploegtactiek enigszins ontregeld. Zo speelden we helaas een aantal mannen kwijt, die zich ook niet goed genoeg voelden om het geweld op de diverse beklimmingen te overleven.”

Eenkhoorn lichtpuntje

Ondanks de onfortuinlijke wedstrijd, zag Van Dongen nog wel een lichtpuntje. “Hoewel Pascal Eenkhoorn zich de afgelopen dagen niet top voelde, heeft hij zich vandaag knap terug weten te vechten in de koers. Uiteindelijk finishte hij nog in de groep die reed voor plaats twee (als 28e, red.). Dat vind ik het meest in het oog springende van deze dag. Op naar zondag, dan wacht de volgende uitdaging op ons.”