Geen grote rondes voor Mike Teunissen: “Combinatie met klassiekers is onmogelijk” woensdag 17 juni 2020 om 15:42

Mike Teunissen heeft zijn programma rond voor het tweede deel van het jaar. Daarin ontbreken de grote ronden, terwijl de snelle man van Jumbo-Visma in de oorspronkelijke planning zowel de Giro als de Vuelta zou doen. Maar met de herschikte UCI-kalender was dat niet langer haalbaar.

Teunissen wil zich bij de hervatting na de coronabreak volledig gaan richten op de klassiekers. “Natuurlijk is het frappant dat ik geen grote ronde ga rijden”, zegt hij op zijn persoonlijke website. “Wel jammer, maar we moeten kiezen. Opvallend, omdat ik in de oorspronkelijke planning zowel de Giro als de Vuelta zou doen. Maar de combinatie was in deze krappe planning onmogelijk. Wel ben ik nog eerste reserve voor de Tour de France.”

Ook wordt de winnaar van een Touretappe in Brussel minder vaak gekoppeld aan sprinter Dylan Groenewegen. “Zoals we het nu hebben gepland, alleen in Tirreno-Adriatico. De eerste weken rijden we vooral Italiaanse wedstrijden en Plouay. Daarna mogelijk de BinckBank Tour en de Belgische klassiekers. Er bestaan echter ook nog wel wat onzekerheden, zeker als het gaat om de trainingsstages. Ook de maatregelen bij de wedstrijden zijn minder duidelijk.”

De klassieke kern van Jumbo-Visma trekt in eerste instantie met elkaar op in Italië. Teunissen: “We hebben nu nog anderhalve maand tot de eerste koers. Dat lijkt voor mij perfect. De test in Zuid-Limburg van een dag of tien geleden zag er goed uit. De komende weken doe ik veel duurwerk, gevolgd door intensievere trainingen. Dan zou het goed moeten komen. De laatste jaren heb ik me zelf ook wel verrast om met minder wedstrijden en alleen trainingen goed voor de dag te komen.”

Voorlopig programma Mike Teunissen

Strade Bianche (1 augustus)

Milaan-Turijn (5 augustus)

Milaan-San Remo (8 augustus)

Bretagne Classic-Ouest France (25 augustus)

Tirreno-Adriatico (7-14 september)

BinckBank Tour (29 september-3 oktober) – of Cyclassics Hamburg

Cyclassics Hamburg (3 oktober) – of BinckBank Tour

Gent-Wevelgem (11 oktober)

Ronde van Vlaanderen (18 oktober)

Driedaagse Brugge-De Panne (21 oktober)

Parijs-Roubaix (25 oktober)