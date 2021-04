Geen Giro maar mogelijk Tourdebuut voor Brandon McNulty

Brandon McNulty was aan het begin van het seizoen een van de beoogde speerpunten van UAE Emirates voor de Giro d’Italia, maar de plannen van de Amerikaan lijken te zijn gewijzigd. Mogelijk maakt hij deze zomer zijn debuut in de Tour de France, waar hij Tadej Pogačar moet bijstaan.

In januari kondigde UAE Emirates de kopmannen voor de grote ronden aan. Brandon McNulty zou samen met Davide Formolo en Fernando Gaviria het speerpunt van de ploeg voor de Giro d’Italia zijn. De naam van de 23-jarige renner ontbrak gisteren echter op de voorlopige startlijst, die door de Italiaanse ronde werd rondgestuurd. Ook bevestigden bronnen aan La Gazzetta dello Sport en VeloNews dat de Amerikaan de Giro niet doet.

In plaats daarvan is McNulty door UAE Emirates aan de longlist voor de Tour toegevoegd, aldus bronnen van VeloNews. Daar zou hij dan aan de zijde van titelverdediger Tadej Pogačar van start gaan en de Sloveen moeten bijstaan in zijn jacht op een tweede eindoverwinning op rij. Zowel de ploeg als McNulty waren niet meteen in de gelegenheid om een reactie te geven, liet de wielersite nog weten.