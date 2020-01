Geen drie op een rij voor Daryl Impey in Tour Down Under zondag 26 januari 2020 om 09:55

Daryl Impey begon als leider aan de slotetappe van de Tour Down Under, maar de Zuid-Afrikaan slaagde er ditmaal niet in om de eindzege mee naar huis te nemen. De kopman van Mitchelton-Scott moest zijn meerdere erkennen in Richie Porte, die wegreed op de flanken van Willunga Hill.

Impey kwam uiteindelijk als twintigste over de streep, op bijna een halve minuut van eindwinnaar Porte. De Zuid-Afrikaan won de Tour Down Under in 2018 en 2019, maar moet nu genoegen nemen met een zesde plaats. “Ik kwam volledig uitgepierd over de streep. Ik wist dat het over was, toen ik eenmaal werd gelost.”

“Ik gaf echter niet op, in de hoop de schade te beperken en een podiumplaats veilig te stellen. Ik voelde me vandaag niet super, ik had het al lastig aan de voet van Willunga Hill. Het is misschien wel een gevolg van de zware week. Ik wil echter geen excuses inroepen, Richie heeft gewoon laten zien de beste klimmer te zijn.”

“Ik had liever een buffer van twintig seconden gehad, maar het was dit jaar een stuk spannender. Vorig jaar slaagde ik erin om aan het wiel te finishen, maar ik voelde vandaag gewoon dat mijn lichaam blokkeerde”, aldus Impey. Ploegleider Matthew White is trots op zijn ploeg. “Maar het was niet genoeg om Richie te verslaan.”