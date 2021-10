Geen breuken voor Wesley Kreder na harde val in Parijs-Roubaix

Wesley Kreder is afgevoerd naar het ziekenhuis na een harde val in Parijs-Roubaix. Nadat uit de controle bleek dat de Nederlandse renner van Intermarché-Wanty-Gobert niets had gebroken, mocht hij ’s avonds alweer het ziekenhuis verlaten.

Kreder kon zich in eerste instantie goed staande houden op de kasseien van Parijs-Roubaix, tot hij in de aanloop naar het Bos van Wallers door een andere renner in zijn val werd meegesleept. Na zijn crash werd de 30-jarige Nederlandse renner per ambulance voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Daar bleek dat hij niets had gebroken. Wel liep hij bij zijn val verschillende zware kneuzingen op.

Bij Intermarché-Wanty-Gobert was Kreder niet de enige renner die met tegenslag te kampen had. Nog voor het begin van de eerste van dertig kasseistroken werden Aimé De Gendt en Taco van der Hoorn slachtoffer van een val. Van der Hoorn kon nog terugkeren in het peloton, maar was net voor sector 25 opnieuw bij een val betrokken. Baptiste Planckaert was uiteindelijk de beste renner van de ploeg op de negentiende plek.

Overigens is Kreder aan zijn laatste maanden bij Intermarché-Wanty-Gobert bezig. Aan het einde van het seizoen verkast de Nederlandse renner naar Cofidis, waar hij een contract voor twee jaar heeft getekend.