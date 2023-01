Geen Australische wegtitel voor Ewan: “Een goede dag, maar tempo lag hoog”

Caleb Ewan hoopte vandaag een gooi te doen naar zijn eerste Australische wegtitel bij de profs, maar de sprinter van Lotto Dstny bleek in de finale niet in staat om de betere klimmers te volgen. “En toch mag ik tevreden zijn over mijn vorm”, vertelde Ewan na afloop.

De beste wielrenners uit Australië streden vandaag om de nationale titels op de weg. In en rond Buninyong kregen ze een zeer lastige wedstrijd voorgeschoteld, met onderweg veel klimwerk. Dit bleek net iets te zwaar voor Ewan, al ging hij wel strijdend ten onder. “Ik wist dat ik een hele goede dag moest hebben om hier mee te kunnen doen voor de winst”, blikt hij op de website van zijn werkgever terug op zijn race.

“Het is een lastige omloop die me niet helemaal ligt. Ik had die goede dag, maar het tempo lag ook heel hoog. Ronde na ronde werden er renners gelost, totdat we met zo’n 20 renners overbleven die samen de laatste ronde ingingen. Ik wist dat ik de snelste in die groep was, maar op de laatste klim begonnen de aanvallen. Die waren er teveel aan, en ik moest de groep helaas laten gaan.”

Vol vertrouwen

De rappe man kwam uiteindelijk als achttiende over de streep, op goed vijf minuten van winnaar Luke Plapp. “Ik baal van die laatste ronde, maar tegelijk mag ik tevreden zijn over mijn vorm. Ik ben vol vertrouwen voor de Tour Down Under”, bekijkt Ewan het positief.