Geëmotioneerde Jasper Philipsen: “Ik wist dat ik het kon, maar greep er zo vaak naast”

Jasper Philipsen heeft raak geschoten in etappe 15 van de Tour de France. De Belg van Alpecin-Deceuninck was de beste in een massasprint, na een chaotische etappe. “Ik heb er zo hard voor gewerkt, dit is echt een grote droom voor mij.”

“Ik weet wat verliezen in de Tour is, ik ben er al heel vaak dichtbij geweest”, begon de geëmotioneerde Limburger zijn flashinterview. “Dit is echt ongelooflijk. Het is gewoon gelukt, ik kan het echt niet geloven. Ik wist dat ik het kon en dat ik goede benen had, maar het was wachten op het juiste moment.”

In de sprint klopte Philipsen Wout van Aert en Mads Pedersen, die als eerste aanging. “Ik zat een beetje opgesloten voor de laatste bocht en ik wist dat het niet meer ver was, opschuiven was dus de boodschap. Ik kon voorbij Mads gaan, maar voelde Wout daarna wel komen. Toen ik over de streep kwam, wist ik wel dat ik gewonnen was.”

“Ik heb er zo hard voor gewerkt, ik ben echt trots. Het is een droom voor mij. Iedereen is erin blijven geloven. We hebben als ploeg moeten wachten tot etappe 15 na een zware Tour, dat maakt deze overwinning nog mooier.”