Geblesseerde Tony Gallopin moet zeker anderhalve maand toekijken vrijdag 7 februari 2020 om 20:53

Tony Gallopin staat zes tot acht weken aan de kant, nadat hij bij een valpartij in de Ronde van Valencia gisteren een handwortelbeentje brak. Daardoor mist hij sowieso Parijs-Nice en staan Milaan-San Remo en de Vlaamse voorjaarsklassiekers op de tocht.

Gallopin kwam samen met Oliver Naesen, zijn ploeggenoot bij AG2R La Mondiale, ten val in de tweede etappe naar Cullera. Bij de Belgische klassiekerrenner werden geen breuken vastgesteld, maar bij de Fransman kwam een gebroken handwortelbeentje aan het licht.

Vanmiddag is Gallopin geopereerd in een ziekenhuis in de omgeving van Parijs. Verwacht wordt dat de renner zes tot acht weken buitenspel staat, aldus ploegdokter Eric Bouvat.