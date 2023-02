Geblesseerde Mick van Dijke staat dit voorjaar langs de kant

Mick van Dijke komt voorlopig niet in actie. Het 22-jarige Zeeuwse talent van Jumbo-Visma was voorzien om mee te draaien met de voorjaarskern, maar het is nog maar de vraag of we hem aan het werk gaan zien in de Vlaamse klassiekers. De jongeling kampt namelijk met irritaties in zijn rechterknie, vertelt hij aan WielerFlits.

“Ik moest me in eerste instantie afmelden voor de Ronde van Valencia, begin februari”, vertelt Van Dijke. Hij werd daar vervangen door Koen Bouwman. “En nu heb ik een irritatie aan mijn knie. Die zullen we eerst moeten oplossen. Vervolgens kan ik de trainingsintensiteit weer opbouwen en pas daarna mag ik weer aan koersen denken. Het is een soort overbelasting, denk ik.”

Een hard gelag voor de Zeeuw, die vorig jaar halsoverkop debuteerde in de Ronde van Vlaanderen. Hij verving toen de door corona getroffen Wout van Aert. Dat deed hij dermate goed, dat hij een week later namens Jumbo-Visma ook aan de start stond van Parijs-Roubaix.

Van Dijke zou samen met tweelingbroer Tim van Dijke dit voorjaar meer klassiekers gaan rijden. Die laatste debuteerde afgelopen zaterdag in Omloop Het Nieuwsblad.