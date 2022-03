Gazprom-RusVelo heeft ‘interessante contacten’ over voortbestaan

Gazprom-RusVelo, dat door de Russische inval in Oekraïne zijn licentie ingetrokken zag worden, heeft ‘interessante contacten’ gehad bij het zoeken naar alternatieve sponsors om het tekort van drieënhalf tot vier miljoen euro voor de rest van 2022 op te vullen. Dat bevestigde ploegmanager Renat Khamidulin in gesprek met Cyclingnews.

Khamidulin en de ploeg hebben zich tot zondag 27 maart de tijd gegeven om tot een oplossing te komen om een doorstart te kunnen maken. “Voor dit moment kunnen we zien dat we al een aantal interessante contacten hebben en met een echte interesse in dit project”, zei de manager van het ProTeam. “Maar natuurlijk zouden we liever de handtekening onder het document hebben, zodat we kunnen zeggen dat het een succesvolle zoektocht was.”

De ploegmanager hoopt dat er in de komende dagen een mogelijke oplossing komt. “We zullen er alles aan doen. We zijn gewoon klaar om te vechten – sportief vechten. Ik denk dat we dit jaar goed werk hebben verricht in de trainingskampen en we hebben het team echt veranderd voor dit seizoen. We hebben een aantal goede resultaten geboekt. Ik weet dat als het team nu een nieuwe partner, een nieuwe sponsor vindt, dat het een succesvol seizoen wordt.”

Gazprom-RusVelo won in de voorbije maand etappes in de UAE Tour en de Tour of Antalya met respectievelijk Mathias Vacek en Matteo Malucelli. Verder eindigde Alessandro Fedeli in Antalya tweede in het algemeen klassement en behaalde de ploeg een handvol top 5-klasseringen.

