Gaviria test voor de derde keer positief op corona, Colombiaan niet in UAE Tour

Fernando Gaviria zal toch niet deelnemen aan de UAE Tour. De Colombiaanse sprinter heeft voor de derde keer positief getest op het coronavirus. De Duitse sprinter Pascal Ackermann is opgeroepen als zijn vervanger.

De 27-jarige Gaviria won dinsdag nog de slotetappe van de Tour of Oman en keerde vervolgens terug naar Monaco, waar de coureur van UAE Emirates al langere tijd woont. In Monaco testte de sprinter positief op COVID-19, en dat voor een derde keer in twee jaar tijd. In het voorjaar van 2020 raakte Gaviria voor de eerste keer besmet met het coronavirus en moest hij langere tijd herstellen. In oktober 2020 volgde een tweede coronabesmetting bij Gaviria, die inmiddels is gevaccineerd.

En nu is het dus voor een derde keer raak bij Gaviria, die overigens geen tot weinig last heeft van het virus. “Gaviria testte positief in zijn woonplaats Monaco en reist dus niet af naar de Verenigde Arabische Emiraten. Hij voelt zich goed, maar moet wel voor een periode in isolatie. Hij zal de trainingen hervatten als hij verder is getest”, laat Adrian Rotunno, de teamarts van UAE Emirates, weten in een perscommuniqué.

Voor Gaviria is een nieuwe coronabesmetting een fikse tegenvaller, al helemaal omdat hij de laatste weken uitstekend op dreef was. In de Tour of Oman wist hij namelijk naar twee etappezeges te snellen. In de openingsrit was hij te snel voor Mark Cavendish, in de slotrit bleef hij Kaden Groves voor.