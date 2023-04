Gaviria legt lat hoog voor aankomende Giro: “Ga voor etappes en puntentrui”

Fernando Gaviria won vier jaar geleden voor het laatst een etappe in de Giro d’Italia, maar hoopt dit jaar weer op succes in de Italiaanse ronde. De Colombiaanse sprinter van Movistar legt de lat dan ook hoog. “Ik wil etappes winnen, maar het zou ook mooi zijn om de puntentrui mee te nemen naar Rome.”

Gaviria bewaart goede herinneringen aan de eerste grote ronde van het seizoen. In 2017 was de Giro d’Italia de eerste drieweekse rittenkoers uit zijn carrière, en de Colombiaan was meteen zeer succesvol met liefst vier etappezeges en winst in het puntenklassement. Dit jaar hoopt hij opnieuw hoge ogen te gooien in de Giro-sprints.

Puntjes op de i in Romandië

“Ik wil etappes winnen, maar het zou ook mooi zijn om met de puntentrui Rome te bereiken”, liet hij vandaag voor de start van de eerste rit-in-lijn van de Ronde van Romandië weten aan Cycling Pro Net. In Romandië hoopt Gaviria de puntjes op de i te zetten richting de Italiaanse ronde. “Mijn vorm is goed. Ik heb in Italië en op Mallorca goed kunnen trainen. Ik ben blij dat hier nog wat wedstrijddagen volgen richting de Giro.”

En Gaviria krijgt vandaag in de Ronde van Romandië wellicht een kans om zijn sprintbenen te testen. “Het is wel een zware rit, dus we zullen zien wat er gaat gebeuren. Ik zal mijn best doen en wie weet kunnen we meespelen om de zege. Ik heb één maand niet gekoerst, dus het is te zien hoe ik me voel.”