Gaviria kijkt na teleurstellende Giro vooral naar Olympische Spelen in Parijs

Fernando Gaviria zal zich de komende weken en maanden weer (deels) gaan richten op het baanwielrennen. De Colombiaan wil zich namelijk plaatsen voor de Olympische Spelen van Parijs in 2024, maar moet zich nog wel zien te kwalificeren.

Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

De 28-jarige Gaviria zal nog de nodige punten moeten sprokkelen om zich te plaatsen voor de komende Olympische Spelen, en dus richt hij zijn vizier nu weer op de baan. De rappe Colombiaan was in het verleden al zeer succesvol in deze discipline. Zo werd hij in 2015 en 2016 wereldkampioen in het omnium bij de elite. Gaviria besloot zich daarna te richten op zijn wegcarrière en groeide al snel uit tot een van de beste sprinters ter wereld.

“Er komt nu een belangrijke periode aan, aangezien we als land ook punten moeten pakken voor de Spelen in Parijs”, laat Gaviria weten aan Ciclismointernacional. “Ik zal nu een korte rustperiode inlassen, maar dit zal niet lang duren, aangezien ik de goede vorm wil vasthouden.”

Stress nekt Gaviria in Giro

De renner van Movistar was de voorbije weken actief in de Giro d’Italia. Gaviria mocht in de Italiaanse ronde de sprinthonneurs waarnemen, maar kwam er niet aan te pas. Met een vijfde, zesde en twee zevende plaatsen, was de oogst bijzonder mager. “Ik ben natuurlijk teleurgesteld. Ik had wel degelijk de benen, maar ik was mijn zenuwen weer de niet baas”, is Gaviria streng voor zichzelf.