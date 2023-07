Gaudu verliest tijd, maar ontploft niet op Puy de Dôme: “Geen reden tot twijfel”

David Gaudu kende zondag niet zijn beste dag in de Tour de France. De kopman van Groupama-FDJ verloor ruim twee minuten op Tadej Pogacar, de eerste van favorieten, en zakte van plek zeven naar plaats acht. Wat was er aan de hand met de Franse hoop op de Puy de Dôme?

Gaudu staat nu op zes minuten en één seconde van geletruidrager Jonas Vingegaard. “Natuurlijk zijn we teleurgesteld dat we niet de verwachte resultaten hebben behaald, maar aan de andere kant is er nog niks verloren en is er niets om ons zorgen over te maken”, zegt Philippe Mauduit, ploegleider bij Groupama-FDJ. “We moeten niet panikeren, al hadden we graag hoger in het klassement gestaan. Wat nog komt, is erg zwaar en we weten dat David grote rondes altijd goed eindigt.”

“Mensen herinneren ons er vaak aan dat we mikken op het podium van de Tour en die ambitie hebben we nog steeds. Maar laten we niet vergeten dat een derde plaats in de Tour een heel hoog doel is. Het is niet gemakkelijk te verwezenlijken. We moeten gefocust blijven en proberen er in de buurt te komen.”

Pinot: “Er is geen reden om te twijfelen”

Op de Puy de Dôme kreeg Gaudu steun van zijn ploegmakkers Thibaut Pinot en Valentin Madouas. “David zei tegen ons dat we eigen tempo moesten rijden”, blikt laatstgenoemde terug op het moment dat de overige favorieten bij hen wegreden. Pinot vult aan: “We zijn niet geëxplodeerd, maar hebben wel wat tijd verloren. Ik denk dat we alsnog een goede beklimming hebben gereden, maar vooral omdat we onszelf niet hebben opgeblazen. Natuurlijk hadden we wel op beter gehoopt.”

“Er komen nog mogelijkheden om agressief te koersen”, gaat Pinot verder. “Op dit moment is het lastig om iets anders te doen dan volgen. We hebben laten zien dat we er staan, er is geen reden tot twijfel.”

