Gasparrini emotioneel na winnende sprint: “Ik draag deze zege op aan mijn opa”

Eleonora Camilla Gasparrini snelde maandag in de Ronde van Zwitserland voor vrouwen naar de grootste zege uit haar nog jonge carrière. De 21-jarige Italiaanse van UAE Team ADQ rekende – na een ware thriller – af met Arlenis Sierra en Tereza Neumanova.

Urška Žigart was erg dicht bij de grootste overwinning uit haar profcarrière. De Sloveense renster van Jayco AlUla, de verloofde van tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogacar, leek op weg naar een solozege op Zwitserse bodem. Žigart werd in de laatste 150 meter echter alsnog ingerekend door de sprintende meute en de zege ging uiteindelijk naar Gasparrini.

De jonge Italiaanse was na afloop in de wolken, maar vocht aan het einde van het flashinterview ook tegen de tranen. “Ik ben heel erg blij, het is namelijk mijn eerste grote zege. Ik kan het echt niet geloven. De ploeg reed vandaag geweldig. Mijn ploeggenotes hebben me echt geholpen en ik moet ze dan ook bedanken.”

Beladen zege

“Ik voelde me al goed op de eerste klim van de dag en op de laatste beklimming zat ik ook nog altijd in de eerste groep. Ik wist toen dat ik kans maakte op de zege. Deze aankomsten liggen me namelijk goed. Ik kan echt niet geloven dat ik hier vandaag de zege pak. Morgen staat een nog zwaardere etappe op het programma, maar we gaan het zeker weer proberen.”

Een geëmotioneerde Gasparrini droeg haar overwinning vervolgens op aan haar opa. “Die is twee weken geleden overleden. Ik wil deze zege dan ook aan hem opdragen.”