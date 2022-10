García Cortina boekt eerste zege voor Movistar: “Ik ben blijven vechten”

Iván García Cortina won donderdag de Gran Piemonte. Het was zijn eerste zege, sinds hij zich in 2021 bij Movistar aansloot. “Hier ben ik heel blij mee”, zei de 26-jarige Spanjaard in het flashinterview na afloop.

“Het was niet altijd een goede periode”, vervolgt García Cortina, die na 2020 de overstap maakte van Bahrain-McClaren. “Ik ben blijven vechten en nu is hier de overwinning. De problemen voor de punten zijn voorbij, maar het is altijd mooi om te winnen.”

García Cortina had donderdagochtend al goede hoop dat hij de Gran Piemonte op zijn naam kon schrijven. “Eigenlijk wel ja, na de laatste wedstrijd voelde ik me heel goed”, doelt hij op de Coppa Bernocchi, waar hij vijfde werd. “Daar zat ik in een slechte positie, maar ik had de benen. Vandaag wist ik dat de klim op zestig kilometer voor het einde een sleutelmoment kon zijn, dat het daar kon breken. Dat gebeurde. Daarna was het gewoon vol gas. In de sprint kon ik het afmaken.”

In de sprint kwam er weinig tactiek aan te pas, vertel García Cortina. “Ik zat wat ver in de laatste bocht, maar de groep was niet zo groot. Ik kon er langs komen en de overwinning pakken. Geen tactiek, maar het kon niet beter.”