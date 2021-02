Ganna op dreef in Bessèges: “Deze seizoensstart is goed voor het moraal”

Filippo Ganna is het seizoen meer dan uitstekend begonnen. De Italiaanse coureur van INEOS Grenadiers wist gisteren de vierde etappe van de Ster van Bessèges te winnen vanuit de aanval, en vandaag pakte hij ook de overwinning in de afsluitende tijdrit naar Alès. “Deze seizoensstart is echt goed voor het moraal”, zegt hij na afloop.

Ganna was als regerend wereldkampioen tijdrijden natuurlijk de gedoodverfde favoriet voor de winst in Alès. “Vooral de slotklim was belangrijk. Die deed echt veel pijn in de benen”, blikt de hardrijder terug. “Ik denk nu vooral aan het herstel. Daar heb ik ongeveer anderhalve week voor, om terug te keren op dit niveau, of misschien wel een hoger niveau.”

“We hebben nu al twee overwinningen behaald, dus we gaan ervoor om in dit tempo door te gaan”, geeft Ganna aan. “We gaan nu naar de UAE Tour, waar ook een tijdrit op het programma staat. We zullen daar vooral Adam Yates ondersteunen, want hij is er de kopman.”