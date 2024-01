zondag 28 januari 2024 om 18:31

FUTURUM introduceert 4 SEASONS Jack met Merino 3D Voering

FUTURUM heeft het populaire 4 SEASONS PRO jack vernieuwd met een nieuwe 3D merinovoering, geïnspireerd door de natuur. Het nieuwe 4 SEASONS jack heeft nog steeds zijn ademende, waterdichte en winddichte eigenschappen, maar introduceert nu een nieuwe 3D-voering van meer dan 70% merinowol, wat het comfort moet verhogen.

FUTURUM zet zich graag neer als duurzaam merk heeft en gebruikt daarom milieuvriendelijke materialen in hun kledingproducten. In de productontwikkeling ligt de nadruk op het integreren van merinowol, met als doel een balans tussen prestatie en duurzaamheid te realiseren.

Innovatieve voering

Na jaren van ontwikkeling is het gelukt om een innovatieve merinovoering te creëren. Martijn Merkx, hoofd productontwikkeling bij FUTURUM, legt uit: “Onze geavanceerde machine gebruikt hoogwaardig verantwoord merinogaren om ontelbare driedimensionaal gevormde blokjes te creëren, die met elkaar worden verbonden door dunne garens tot een ultieme merinowol voering. Merino is van nature biologisch afbreekbaar, antibacterieel en zelfreinigend, en zorgt daarnaast voor comfortabele temperatuurregulatie. Het resultaat is een ongeëvenaarde mate van comfort in diverse weersomstandigheden, met een aanzienlijke vervanging van synthetische garens door biologisch afbreekbare merinogarens.”

Ademend, Waterdicht en Winddicht

Het jacht heeft drie lagen. Elke laag van de 4 SEASONS-stof is nauwkeurig ontwikkeld. De 3D-merinovoering is gecombineerd met het ademende, waterdichte en winddichte PRO membraan, beschermd door een zeer slijtvaste toplaag met PFAS-vrije DWR-coating. Het jack is verkrijgbaar bij Futurmshop voor een verkoopprijs van € 289,99.