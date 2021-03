Fuglsang en Lutsenko laten Ronde van Vlaanderen schieten

Zoek straks in de Ronde van Vlaanderen niet naar Jakob Fuglsang en Alexey Lutsenko. De Deense klimmer zal alleen de Ronde van het Baskenland betwisten in aanloop naar de Ardennenklassiekers. Ook Lutsenko geeft de voorkeur aan de Baskische rittenkoers.

“We starten elk seizoen met een bepaald plan, maar we moeten op individuele basis ook keuzes maken en veranderingen aanbrengen. We hebben in overleg met de renners besloten om de Ronde van Vlaanderen te laten schieten”, zo legt Alexander Vinokourov, de sportieve baas bij Astana-Premier Tech, uit in een perscommuniqué.

“Voor Jakob en Alexey zijn de Ardennenklassiekers een groot doel en we geloven dat de Ronde van het Baskenland de beste voorbereidingskoers is. Dit is zeker het geval voor Alexey, die op de weg terug is na zijn valpartij in Parijs-Nice. We willen met hem geen risico’s nemen door hem straks over kasseien te sturen”, aldus Vinokourov.

De ploeg beseft dat het logistiek en coronatechnisch ook een hele uitdaging is om de Ronde van Vlaanderen (4 april) en de Ronde van het Baskenland (5-10 april) te combineren. “Het is een beetje te ambitieus”, concludeert Fuglsang. “Ik wil zeker eens terugkeren in Vlaanderen, maar voor nu is de Ronde van het Baskenland de ideale wedstrijd richting de klimklassiekers.”