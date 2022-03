Fuglsang en Clarke voeren Israel-Premier Tech aan in Strade Bianche

Jakob Fuglsang en Simon Clarke zijn de meest opvallende namen binnen de selectie van Israel-Premier Tech voor Strade Bianche. Fuglsang was in 2019 al eens runner-up in de Italiaanse wedstrijd over onverharde wegen, Clarke eindigde in 2019 en 2021 als achtste in Siena.

Het is daarom niet verwonderlijk dat Clarke erg uitkijkt naar aankomende zaterdag. “Dit is zo’n ontzettend gave wedstrijd. Ik voel me goed, al moet je wel met een bepaalde mindset aan deze koers beginnen. Het is een wedstrijd, vergelijkbaar met Parijs-Roubaix, waar je zomaar lek kunt rijden op een slecht moment. En dan is het over. Zonder een goede conditie is het onmogelijk om hier te presteren, maar het draait niet alleen maar om goede benen.”

Clarke hoopt zaterdag dus op goede benen en wat geluk, net als Fuglsang. De inmiddels 36-jarige Deen weet ook hoe je moet uitblinken in een koers als Strade Bianche. In 2019 moest hij namelijk alleen zijn meerdere erkennen in een bijzonder sterke Alaphilippe. Ook vorig jaar deed hij nog goed mee in de finale en kwam hij als negende over de streep in finishplaats Siena.

Het is aan Krists Neilands, Matthias Brändle, Alex Cataford, Guy Sagiv en Taj Jones om de twee kopmannen zo goed mogelijk bij te staan in de eerste koersuren.

Selectie Israel-Premier Tech voor Strade Bianche (5 maart)

Matthias Brändle

Alex Cataford

Simon Clarke

Jakob Fuglsang

Guy Sagiv

Taj Jones

Krists Neilands