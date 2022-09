Frustraties bij Liane Lippert na vierde plaats: “Ik droomde van de regenboogtrui”

Liane Lippert kwam als vierde over de streep op het WK Wielrennen in Australië. De Duitse greep daardoor net naast een medaille, maar had eerder zelfs zicht op het goud. In het wereldkampioenschap Mixed Relay werd Lippert ook vierde. “We werkten niet goed genoeg samen in de kopgroep. Dat was heel frustrerend en vervelend.”

De nieuwe RIDE is nu verkrijgbaar!

Gravel, kasseien, modder, zand, met tassen, zonder tassen: dat zijn de thema's van de nieuwe RIDE die eind september verschijnt. Bestel nu ons najaarsnummer online en krijg hem binnen enkele dagen thuisbezorgd. Bestel hem hier

Op de voorlaatste beklimming van Mount Pleasant toonde Lippert zich voor de eerste keer. De 24-jarige renster, die in het dagelijks leven uitkomt voor Team DSM, counterde de aanval van Katarzyna Niewiadoma zeer vlot. Even reed ze weg met Elisa Longo Borghini, maar uiteindelijk werd ze samen met de drie andere koploopsters ingerekend door de achtervolgende groep. “Dat was eigenlijk een heel mooie situatie. Jammer genoeg gingen we niet 100%”, vertelde Lippert op de ploegsite van Team DSM.

In de laatste ronde was het andermaal Lippert die het initiatief nam. Op de laatste beklimming van Mount Pleasant was ze een van de sterkste renners en reed ze opnieuw weg met Niewiadoma, Longo Borghini, Cecilie Uttrup Ludwig en Ashleigh Moolman. “Ik ging elke keer voluit op de klim. Het was zeer vervelend en frustrerend dat we niet goed samenwerkten, want ik had het gevoel dat ik echt een goede kans had op een medaille. Ik voelde me heel sterk en ik begon zelfs te dromen van de regenboogtrui.”

Lippert grijpt naast medaille: “Ik ontplofte in de sprint”

Zij werden echter gegrepen, waardoor een gouden medaille er niet meer in zat. Zeker niet wanneer Annemiek van Vleuten wegreed in de slotkilometer. In de sprint voor de tweede plaats moest Lippert Lotte Kopecky en Silvia Persico voor zich laten, waardoor ze naast het podium greep. “Ik begon mijn sprint heel vroeg. Op het einde zat ik op mijn limiet en ontplofte ik. Ik wilde, nadat Van Vleuten wegsprong, op het podium geraken. Dat dat niet gelukt is, is op dit moment frustrerend.”

“Ik heb mezelf wel goed laten zien op het WK. Ik kan er vertrouwen uit putten voor de laatste wedstrijden van het jaar”, sloot de 24-jarige Lippert af.