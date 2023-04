Froome hervat competitie in Ronde van Romandië, Woods kopman Israel-Premier Tech

Israel-Premier Tech heeft de selectie voor de Ronde van Romandië (25-30 april) bekendgemaakt. In die selectie ook Chris Froome, die in februari voor het laatst in actie kwam. Michael Woods is komende week de kopman van het ProTeam.

Voor Froome was de Tour du Rwanda (19-26 februari) voorlopig zijn laatste wedstrijd. De viervoudig Tourwinnaar sloot die wedstrijd af als nummer 24 van de algemene rangschikking. De 37-jarige renner hoopt de komende maanden een plekje in de ploeg van Israel-Premier Tech af te dwingen voor de Tour de France.

Woods mikt op podiumplaats

De ploeg wil in de Ronde van Romandië voor een goed resultaat gaan met Woods, die onlangs vierde werd in de Waalse Pijl en als twaalfde eindigde in Luik-Bastenaken-Luik. De Canadees hoopt op een podiumplek in de Zwitserse ronde. “En als dat niet lukt, wil ik voor een top-vijfplaats gaan. Ik won de rit die finishte in Thyon in 2021 en die is dit jaar bijna hetzelfde als toen. Dus ik hoop die prestatie te herhalen.”

“Romandië is altijd een verraderlijke koers. Na Luik-Bastenaken-Luik is het mentaal uitdagend, aangezien je een van de zwaarste Monumenten van het jaar hebt gedaan. Je moet meteen de knop omdraaien en twee dagen later alweer koersen. Dat is zwaar. Bij mij is het vaak het een of het ander in deze wedstrijd. Of ik voel me de beste renner in het peloton, of ik voel de slechtste. Hopelijk valt het dit keer de goede kant op.”

Ook nog in de selectie van Israel-Premier Tech, naast Froome en Woods: Rick Zabel, Reto Hollenstein, Mason Hollyman, Nick Schultz en Giacomo Nizzolo. Laatstgenoemde is de sprinter van dienst.