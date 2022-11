Fred Wright spreekt ambitie uit: “Ik wil de Britse Wout van Aert zijn”

Fred Wright beleeft drukke dagen in Vlaanderen. De Britse renner rijdt samen met Ethan Hayter voor de eerste keer de Zesdaagse van Gent. “Wie weet wat de toekomst brengt. Ik droom van een WK baanwielrennen en de Olympische Spelen.”

Wright en Hayter staan momenteel vijfde in de Zesdaagse van Gent. De twee lijken niet meteen mee te doen voor de zege, maar laten wel een goede indruk na. “Ethan en ik doen ons best, maar we willen ons vooral amuseren”, vertelde Wright aan Het Nieuwsblad. “Als onze fans er zijn gaan we ook wat laten zien hoor. We willen met hen feesten: wij op de piste, zij ernaast. Ook al zullen ze dronken zijn, zoals veel fans hier. De sfeer is legendarisch en zo plezant.”

De twee Britten zijn een goed duo, zo blijkt. Ze wonen namelijk al drie jaar samen in Manchester, al komt daar wel verandering in. “We zijn boezemvrienden. Ethan trekt binnenkort wel naar het buitenland, ik ga dan weer samenwonen met mijn vriendin.”

Wright: “Als ik ooit enigszins het niveau van Van Aert benader, zal ik al tevreden zijn”

Wright maakte zeer veel indruk dit jaar door onder meer een aantal keer zeer dicht te zijn bij een grote zege. Ook in het voorjaar was hij op de afspraak. “Ik hou van de klassiekers, zeker in Vlaanderen. Ik wil er staan in die koersen en er eentje winnen. Bij voorkeur de Ronde van Vlaanderen. Vorig jaar werd ik zevende, het is mijn droomrace.”

De Brit geeft vervolgens zelf aan dat hij dan wel voorbij Van Aert zal moeten. “Als ik ooit enigszins zijn niveau benader, zal ik al tevreden zijn. Ik ben nog jong, dus ik kan nog veel verbeteren”, gaat de renner van Bahrain Victorious verder. “Maar ik geef toe: ik wil de Britse Van Aert zijn. Ik zal dan wel hard moeten blijven trainen.”