Wright boekt op Brits kampioenschap eerste profzege en draagt deze op aan Mäder

Fred Wright heeft de eerste zege uit zijn profcarrière behaald. De 24-jarige renner van Bahrain Victorious kroonde zich zondag tot Brits kampioen op de weg. James Knox werd tweede, Stephen Williams derde.

Het Brits kampioenschap op de weg vond plaats in Saltburn-by-the-Sea, in North Yorkshire. Daar was een rondje uitgetekend van 18,5 kilometer met verschillende hellingen. Zo liepen de laatste vierhonderd meter naar de streep aan gemiddeld 7,8% omhoog.

In de finale bleven drie renners over: James Knox (Soudal Quick-Step), Stephen Williams (Israel-Premier Tech) en Fred Wright (Bahrain Victorious). Op vijf kilometer van de finish trok Williams bergop in de aanval, maar hij werd gecounterd door Wright. Laatstgenoemde kwam met enkele seconden voorsprong aan de voet van de laatste beklimming.

Wright wist stand te houden en boekte zo zijn eerste profzege, die hij opdroeg aan zijn onlangs overleden ploeggenoot Gino Mäder. Hij kwam met de vingers naar de hemel gericht over de streep. James Knox kwam enkele seconden later als tweede over de finish, Stephen Williams pakte het brons.