Franse eendagswedstrijd GP de Fourmies gaat niet door zaterdag 25 juli 2020 om 14:39

De 88e editie van de Grand Prix de Fourmies zal pas in 2021 worden georganiseerd. Organisator Jacques Thibaux heeft het in gesprek met La Voix du Nord over te strenge coronamaatregelen. “We zouden dit jaar ook te weinig media-aandacht krijgen.”

De GP de Fourmies stond gepland voor zondag 13 september en moest dus vanuit commercieel oogpunt concurreren met de Tour de France (29 augustus-20 september). “Dit betekent dat de wedstrijd veel te weinig media-aandacht krijgt en zijn waarde verliest”, aldus Thibaux, die als organisator ook te maken heeft met een maximumcapaciteit van 5.000 personen.

“Deze mensen moeten ook nog eens een mondmasker dragen. Maar wie nodig je dan uit om te komen kijken als toeschouwer? Is het motto: wie het eerst komt, wie het eerst maalt? Of is het beter om oudere mensen uit te nodigen? De GP de Fourmies is een volksfeest, maar als er helemaal geen toeschouwers zijn… Het gaat om het totale plaatje.”

Parijs-Bourges

Thibaux en zijn collega’s hebben dan ook besloten om de 88e editie van de GP de Fourmies met een jaar uit te stellen. Vorig jaar ging de zege naar de Duitse sprinter Pascal Ackermann, voor Jasper Philipsen en Boy van Poppel. De wedstrijd in het noorden van Frankrijk maakt deel uit van de ProSeries en de Coupe de France.

Afgelopen donderdag ging er ook al een streep door de zeventigste editie van Parijs-Bourges. Deze eendagswedstrijd werd vorig jaar gewonnen door Marc Sarreau.