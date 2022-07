Frans Maassen over aanval Van Aert: “Achteraf is het makkelijk praten”

Video

Wout van Aert mocht na afloop van de zesde etappe van de Tour de France het podium op als de meest strijdlustige renner. De Belg van Jumbo-Visma reed de hele dag in de aanval, in de hoop zo de etappe te winnen, maar bleek uiteindelijk niet opgewassen tegen de verenigde krachten van het peloton.

Na de finish keek ploegleider Frans Maassen voor de camera van WielerFlits terug op de aanval van Van Aert en de toch wel opvallende koerstactiek van Jumbo-Visma. De finale van de zesde etappe naar Longwy leek spek naar de bek van de veelzijdige Belg, maar toch koos Van Aert ervoor om samen met Jakob Fuglsang en Quinn Simmons de hele dag voor het peloton uit te rijden.

“De actie van Wout? Het was voor de start duidelijk dat niemand zou gaan controleren. De beste mogelijkheid voor ons was dan ook een grote ontsnapping met daarbij Wout. Hij is er vol voor gegaan, maar het is niet gelukt. We hebben echter wel gestreden. Of we hem hadden moeten terugroepen? Dat was misschien een moment geweest, maar dan had hij alsnog niet de sprint gewonnen. Hij had vanaf het begin als een leeuw gekoerst.”

“Als Wout vandaag niet koerst, was er een kopgroep gaan lopen van een man of vijftien zonder iemand van ons. Dan hadden we de hele dag op kop moeten rijden en waarschijnlijk ook niet de rit gewonnen. Achteraf is het makkelijk praten. Het is niet gelukt, maar Wout heeft tenminste nog een hoop punten gepakt voor de groene trui en getoond dat hij weer supersterk is. De val van gisteren heeft geen rol gespeeld. Hij zal deze Tour nog wel zijn ding doen.”

Steven Kruijswijk: “Wout had iets in zijn hoofd, dat wisten we”

Ook Steven Kruijswijk keek na afloop, in gesprek met de NOS, nog terug op de rit. “Wout had iets zijn hoofd, dat wisten we. Hij wilde vanuit de kopgroep de etappe winnen. Hij heeft het peloton in de beginfase in zijn eentje gesloopt. Er waren twee opties. Als we met Wout naar de aankomst rijden, wint hij negen van de tien keer. Maar we wisten ook dat het moeilijk zou worden als wij gingen controleren met Wout in het peloton.”

“Na de etappe van gisteren was dat een onmogelijke opgave. Wout kwam uiteindelijk nog heel erg ver. Het plan was goed, de uitvoering kwam ook in de buurt. Maar uiteindelijk besluit BORA-hansgrohe te achtervolgen en EF Education-EasyPost wilde nog kans maken op de gele trui. Dan wordt het een erg lastig verhaal. Wout heeft vandaag een jasje uitgedaan, maar wie niet waagt wie niet wint. Gegokt en verloren”, besluit Kruijswijk.