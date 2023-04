Frans Maassen opgelucht na gevaarlijke finale: “Blij dat alles goed is gegaan”

De tweede etappe van de Ronde van het Baskenland kende een zeer verraderlijke finale, maar Jumbo-Visma kwam de slotfase zonder kleerscheuren door. Kopman Jonas Vingegaard werd door zijn ploeggenoten goed in positie gebracht voor de gevaarlijke slotkilometers en wist zich te handhaven in de top van het algemeen klassement.

Ploegleider Frans Maassen was na afloop dan ook tevreden en zelfs een beetje opgelucht. “We wisten dat de afdaling in de finale vandaag cruciaal zou worden. Daar hebben we vol op gefocust. Jonas veilig naar de finish brengen was ons belangrijkste doel voor vandaag”, laat hij weten op de website van Jumbo-Visma.

“Ons plan is volgens mij aardig gelukt. Jonas wist wat hem te wachten stond en is net als de rest volle bak de afdaling in gegaan. We hadden hem er al voor gewaarschuwd dat het super gevaarlijk ging worden. Ik ben blij dat alles goed is gegaan. Zo’n gevaarlijke finish heeft niet mijn voorkeur. Gelukkig was het droog en hebben we geen averij opgelopen.”

Maassen kijkt alvast vooruit naar de dag van morgen. “De derde rit gaat cruciaal worden. Het is een van de zwaarste ritten deze week. Het parcours is erg technisch met veel smalle wegen en afdalingen. Maar we zijn goed voorbereid en klaar om de strijd aan te gaan.”