Frans kampioenschap toegekend aan Épinal

Het Frans kampioenschap wielrennen vindt dit jaar plaats in Épinal. Dat maakt Vosges Matin bekend. Het gerucht deed al enige tijd de ronde, maar volgens het lokale nieuwsmedium zijn de onderhandelingen afgerond.

Er was nog wel een gat in de begroting van ruim 150.000 euro bij de lokale autoriteiten van Épinal en de Franse wielerbond, maar daar is in de moeilijke coronatijden een oplossing voor gevonden. Dat betekent dat de Franse titelstrijd op de weg van 17-20 juni 2021 in de Vogezen georganiseerd wordt.

Vorige zomer werd het Frans kampioenschap georganiseerd door Grand-Champ, gelegen in de regio Bretagne. Toen gingen de wegtitels naar Arnaud Démare en Audrey Cordon-Ragot. Rémi Cavagna en Juliette Labous werden er nationaal kampioen tijdrijden.