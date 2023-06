Frank van den Broek slaat dubbelslag op slotdag Ronde de l’Oise

Groot succes voor ABLOC CT. De 22-jarige Frank van den Broek heeft de Nederlandse continentale ploeg namelijk een rit- en eindzege bezorgd in de Ronde de l’Oise (UCI 2.2) in Frankrijk.

Van den Broek reed een uiterst constante Ronde de l’Oise, die hij al begon met een derde plaats in de openingsrit. In de tweede en de derde etappe eindigde hij ook in de top-10 en zo begon hij als nummer twee aan de slotrit naar Liancourt. Hij had vier seconden achterstand op de Canadees Matisse Julien.

In de heuvelachtige finale van de slotrit koos Van den Broek, die vorig jaar nog reed voor het clubteam van Jegg-DJR Academy, voor de solo. De laatste achttien kilometer werkte hij alleen af, waarna hij solo over de finish kwam. Daardoor reed Van den Broek Julien uit de leiderstrui en mag hij dus twee feestjes vieren.

Eerder dit seizoen werd Van den Broek ook al vijfde in de Nummer1 Limburg Trofee (de vernieuwde Ton Dolmans Trofee) en negende in de Flèche du Sud.

𝗧𝗛𝗔𝗧'𝗦 𝗜𝗧! 🤩 Frank van den Broek 𝐰𝐢𝐧𝐬 stage 4️⃣ and the general classification of the Ronde de l'Oise! 🏆#RideToWin #Rondedeloise 🇫🇷 pic.twitter.com/8kHp8zA5Mg — ABLOC Continental Team (@ABLOC_CT) June 4, 2023