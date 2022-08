Franck Bonnamour verslaat Lorenzo Rota in La Polynormande

Franck Bonnamour heeft La Polynormande op zijn naam geschreven. De Fransman was de snelste van een sterke kopgroep, die al vroeg in de wedstrijd was weggereden. Lorenzo Rota eindigde op de tweede plaats, Anthony Turgis werd derde.

Naast het EK wielrennen, de Tour of Scandinavia, de Arctic Race of Norway en de Volta a Portugal was er vandaag ook nog koers in Frankrijk. In Normandië om precies te zijn. La Polynormande, een UCI 1.1-koers die deel uitmaakt van de Coupe de France, startte in Avranches en trok in zuidoostelijke richting naar Saint-Martin-de-Landelles. Daar wachtte na reeds dertig kilometer een lokaal parcours dat liefst elf keer (!) afgelegd moet worden. Het 12,5 kilometer lange rondje bevatte de Côte de la Vallée (1,1 km aan 4,1%) en de Côte de la Pigeonnière (500 meter aan 4,4%). Ook de laatste kilometer richting de finish liep stevig omhoog.

Ondanks het grijze, regenachtige weer, hadden de renners er duidelijk zin in. Veel coureurs wilden in de vlucht van de dag zitten, en dus zagen we in de openingsfase de ene aanval na de andere. Er kwam echter niemand weg: bij de eerste passage van de finish was alles nog bij elkaar. Een traditionele vroege vlucht zou zelfs nooit ontstaan, want in de tweede lokale ronde trokken al enkele favorieten ten strijde.

Kansrijke kopgroep

Misschien wel de voornaamste daarvan: Guillaume Martin. De Fransman van Cofidis, recentelijke winnaar van de Tour de l’Ain, had het gezelschap van Anthony Turgis (TotalEnergies), Marco Tizza (Bingoal-Pauwels Sauces-WB), Clément Venturini (AG2R Citroën), Lorenzo Rota (Intermarché-Wanty-Gobert), Matis Louvel (Arkéa-Samsic), Alexis Gougeard, Franck Bonnamour (B&B Hôtels-KTM) en Yaël Joalland (U-Nantes Atlantique). De negen – vooraf vrijwel allemaal aangeduid als kanshebber voor de zege – reden een voorsprong bijeen van ongeveer een minuut. In het peloton achtervolgden Israel-Premier Tech, Groupama-FDJ en later ook Lotto Soudal. Allen hadden de slag gemist.

Vooraan kwam er met nog minder dan vier rondes te gaan een versnelling van Martin. De Fransman kwam niet weg, maar gooide met zijn actie wel Gougeard over boord. Later gingen ook Tizza, Turgis en Joalland eraf. Inmiddels was het ook koers in het peloton: Arnaud De Lie viel aan en probeerde in zijn eentje de sprong naar voren te maken. De Belg slaagde er niet in om de aansluiting te maken en zakte weer terug in de hoofdmacht, maar dat pak kwam ondertussen weg dichter bij de vijf man die nog op kop reden.

Sprint met vijf

In de laatste tien kilometer werd de kopgroep verder uitgedund omdat Louvel moest passen. Niet veel later kwam er echter ook weer een renner bij: Turgis. Het peloton keerde niet meer terug. Aldus kregen we een sprint met vijf, waarin Bonnamour zich de snelste toonde.