Formolo na tweede plek in Strade Bianche: “Een heel goed resultaat” zondag 2 augustus 2020 om 10:11

Davide Formolo vertolkte een hoofdrol in de veertiende editie van Strade Bianche. De Italiaan van UAE Emirates finishte als tweede na een loodzware wedstrijd van 184 kilometer. Formolo bleek echter niet opgewassen tegen Wout van Aert.

De 27-jarige Formolo probeerde in de laatste kilometers naar finishplaats Siena nog naar de solerende Wout van Aert te rijden, maar de Italiaanse kampioen slaagde er samen met Maximilian Schachmann niet in om het gat te dichten. En dus moest Formolo na een bikkelharde koers en een middagje stofhappen genoegen nemen met een tweede plek.

“Ik voelde me heel erg goed, maar ik begon in de finale toch last te krijgen van de hitte. Ik kom pas net terug van een hoogtestage en dat voelde ik wel tijdens de laatste kilometers”, aldus Formolo, die heeft genoten van de wittewegenklassieker in Toscane. “Het is een fantastische wedstrijd en een tweede plek is ook mooi.”

“Natuurlijk is het jammer dat ik nét niet win en dus naast een prestigieuze zege grijp, maar we sluiten de week wel op een goede manier af.” Formolo heeft zijn vizier alweer gericht op Milaan-San Remo, een wedstrijd die komende zaterdag op het programma staat. “We zullen opnieuw ons best doen, ook al koersen we over een totaal ander parcous.”