Focus Van Avermaet en Naesen op E3 Classic en Gent-Wevelgem

Greg Van Avermaet en Oliver Naesen staan deze week aan de start van de E3 Saxo Bank Clasic en Gent-Wevelgem. De Belgische kopmannen van AG2R Citroën laten de Oxyclean Classic Brugge-De Panne van woensdag schieten.

Van Avermaet hoopt in de E3 Saxo Bank Classic zijn prestatie uit 2017 te herhalen, toen hij de voorjaarsklassieker wist te winnen. Daarnaast haalde de olympische kampioen nog drie keer het podium: in 2008, 2018 en 2019 eindigde hij als derde in de E3 Prijs. Ook Gent-Wevelgem (2017) won Van Avermaet al eens.

Oliver Naesen stond in het verleden een keer op het podium in Harelbeke én Wevelgem. Vier jaar geleden werd hij derde in de E3 Classic, twee jaar terug eindigde hij als derde in Gent-Wevelgem.

Woensdag in de eendaagse Brugge-De Panne rekent AG2R Citroën op sprinter Marc Sarreau. Hij krijgt onder meer Gijs Van Hoecke, Alexis Gougeard en Lawrence Naesen mee.

Selectie AG2R Citroën voor Oxyclean Classic Brugge-De Panne 2021 (24 maart)

Julien Duval

Alexis Gougeard

Anthony Jullien

Lawrence Naesen

Marc Sarreau

Damien Touzé

Gijs Van Hoecke

Selectie AG2R Citroën voor de E3 Saxo Bank Classic 2021 (26 maart)

Stan Dewulf

Julien Duval

Oliver Naesen

Michael Schär

Damien Touzé

Greg Van Avermaet

Gijs Van Hoecke

Selectie AG2R Citroën voor Gent-Wevelgem 2021 (28 maart)

Stan Dewulf

Oliver Naesen

Marc Sarreau

Michael Schär

Damien Touzé

Greg Van Avermaet

Gijs Van Hoecke