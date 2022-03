Florian Vermeersch slaat Strade Bianche over na val in Le Samyn

Florian Vermeersch zal zaterdag niet aan de start staan van de Strade Bianche. Vanwege een val in de GP Le Samyn, schrapt hij de Italiaanse koers van zijn programma. De Belg zal zondag wel de GP Monseré rijden. Dat laat zijn supportersclub weten via sociale media.

Vermeersch was dinsdag op 93 kilometer van de streep betrokken bij een grote valpartij en kwam daarbij hard op zijn rug terecht. De 22-jarige renner van Lotto Soudal kon zijn weg vervolgen, maar kwam op grote achterstand als 89ste binnen. Hoewel er geen breuken werden vastgesteld, kiest de nummer twee van de meest recente Parijs-Roubaix ervoor om het weekend in België te blijven. Hij zal zondag in eigen land de GP Monseré betwisten.