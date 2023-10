maandag 2 oktober 2023 om 11:03

Florian Sénéchal verlaat Soudal Quick-Step en tekent bij Frans WorldTeam

Florian Sénéchal zal vanaf 2024 uitkomen voor Arkéa-B&B Hotels, zoals Arkéa-Samsic vanaf 2024 heet. De 30-jarige Fransman heeft een tweejarig contract getekend bij het WorldTeam. Hij reed de voorbije zes seizoenen bij Soudal Quick-Step, dat mogelijk gaat fuseren met Jumbo-Visma.

“Het gesprek dat ik had met Emmanuel Hubert (de ploegbaas van Arkéa-Samsic, red.) overtuigde me er onmiddellijk van dat ik Arkéa-B&B Hotels moest kiezen”, zegt Sénéchal in een reactie. “Emmanuel wist de juiste woorden te vinden, stelde mij meteen op mijn gemak en legde mij snel uit wat hij van mij zou verwachten, en wat mijn plaats binnen de ploeg zou zijn. Zijn luistervermogen was cruciaal. Er was meteen een goed gevoel tussen ons. Ik hou van de vrijheid die hij mij in sommige gevallen wil geven én van de taak die hij me wil geven in de toekomstige sprinterstrein van Arnaud Démare.”

Sénéchal zegt dat de overstap van Arnaud Démare van Groupama-FDJ naar Arkéa-Samsic ook belangrijk is geweest bij zijn keuze. “We kunnen goed met elkaar overweg. Bij CC Wasquehal hadden we dezelfde coach, wijlen Hervé Boussard. Ik heb altijd een band met Arnaud onderhouden. Ik kom terug naar Frankrijk, in een team dat naar mij luistert en dat wil blijven groeien. Arnaud zal een goede leider zijn, dat weet ik. Onze samenwerking zal snel zijn vruchten afwerpen. Arkéa-B&B Hotels heeft als doel mee te spelen in de sprints en vooruitgang te blijven boeken in de klassiekers. Dat zijn twee onderdelen die bij mij passen.”

Aflopend contract

Sinds 2018 reed Sénéchal voor de ploeg van Patrick Lefevere. Hij had een aflopend contract bij de Belgische formatie. Eerder koerste de Fransman voor Cofidis, waar hij in 2014 prof werd.