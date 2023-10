Zeger Schaeken • donderdag 12 oktober 2023 om 11:31

Fleur Moors weken aan de kant: “Mijn gekneusde rib valt mee, het is vooral mijn nier”

Afgelopen zondag bracht Baloise Trek Lions naar buiten dat toptalent Fleur Moors gevallen was op training. Een gekneusde rib was het verdict, maar er is meer aan de hand. “Ik zal er ongeveer een zestal weken uit zijn”, vertelt Moors aan WielerFlits.

Moors viel tijdens een verkenning van het parcours in Beringen. “Mijn rib doet gelukkig niet al te veel pijn. Ik heb vooral last aan mijn nier, die gescheurd is en ook een lekkage heeft”, vertelt de 18-jarige Limburgse.

“Helaas zal ik nu dus een tijdje uit competitie zijn. Het zal ongeveer zes weken duren.” Voor haar nieuwe team Baloise Trek Lions is het zonder twijfel een aderlating, want eerder viel ook al Lucinda Brand uit. Daarnaast zal Shirin van Anrooij na de Wereldbeker in Waterloo een rustpauze nemen. Het Vlaams-Brabantse team zal het dus een tijdje, na Waterloo, zonder vrouwen in de cross moeten doen.