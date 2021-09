Flandrien Challenge: Vereeuwig jezelf in het Centrum Ronde van Vlaanderen

Fietstoerisme

Alle Strava-fetisjisten opgelet: Toerisme Oost-Vlaanderen, Westtoer en Toerisme Vlaanderen dagen wielerliefhebbers uit met een wel heel zware opgave. In de Flandrien Challenge moeten deelnemers binnen 72 uur (drie dagen) alle 59 Strava-segmenten over de Vlaamse hellingen en kasseistroken volbrengen. Gelukt? Dan mag jij je naam in een steen graveren in het Centrum Ronde van Vlaanderen te Oudenaarde. Het gaat er niet om hoe snel je de Challenge afwerkt, als het je maar lukt. En dat an sich is geen eenvoudige opgave.

Liefst 100.000 euro werd er voor het project uitgetrokken door de Vlaamse minister van Toerisme, Zuhal Demir. “We geloven dat de Flandrien Challenge het potentieel heeft om wielertoeristen uit de hele wereld aan te trekken en ook een positieve bijdrage zal leveren aan het imago van Vlaanderen als een bucketlist fietsbestemming”, zei de minister bij de lancering in een persbericht. Sinds november 2020 geven de initiatiefnemers vier routes uit, maar het staat eenieder vrij om zijn eigen weg te bepalen. Zolang je de segmenten maar binnen 72 uur afwerkt. Uiteraard mag je er langer over doen, maar dan ontbreek de eer.

Graveer je naam in de Wall of Fame

Iedereen die namelijk slaagt in de Flandrien Challenge, mag zijn naam na afloop in een steen graveren. Die steen komt in de bekende Wall of Fame in het Centrum Ronde van Vlaanderen in Oudenaarde. Pas op, want de vijftig segmenten in de Vlaamse Ardennen en de negen in het Heuvelland nabij Ieper zijn geen peulenschil. Alle hindernissen zijn ook gemarkeerd, waardoor online (Strava) en offline (de hellingen en kasseistroken) elkaar tegenkomen. Dat wil zeggen dat er op het wegdek van de hellingen en de kasseien visuele segmenten zijn aangebracht, waardoor je precies weet waar en voor hoe lang je een strook moet doen.

Heb jij er altijd al van gedroomd om iconische hellingen als de Muur van Geraardsbergen, de Koppenberg, de Berendries, Muziekbos, Oude Kwartemont en de Paterberg te beklimmen? Of om de kasseien te trotseren van stroken met illustere namen als Lange Munte, Haaghoek, Mariaborrestraat, Holleweg, Lippenhovestraat, Varentstraat en Paddestraat? En ben je daar nog nooit van je leven aan toe gekomen? Connect je Strava-account met de website, pak snel je tas, zet je fiets op je fietsendrager en rijd met je auto naar Vlaanderen. Je kunt hier niet alleen mooie tochten fietsen, de regio ademt ook de koers. Waan je voor drie dagen Wout van Aert of Mathieu van der Poel.

Het gehele jaar door

Of je nu midden in de zomer, tijdens koude winterdagen of juist ten tijde van de voorjaarsklassiekers de Flandrien Challenge wil doen, het kan altijd. De initiatiefnemers plakken op het project geen einddatum. Volgens hen moet The Unbelievable Ride een tocht zijn die je als wielerrecreant minstens één keer in je leven gedaan móet hebben. Of dat nu vandaag, morgen, over zes maanden, in een van de komende jaren of over een decennium is: de Challenge zal blijven bestaan. De eerste van de voorgeschotelde route speelt zich af in en rond Ieper, het epicentrum van Gent-Wevelgem. Daar vink je negen segmenten af.

De overige twee dagen (twee keer 25 segmenten) is Oudenaarde het vertrekpunt, dat onlosmakelijk verbonden is met De Vlaamse Hoogmis. De Challenge kun je ook over vier dagen uitsmeren. Zelfs dan kun je het eerste tot het laatste segment binnen 72 uur afleggen. Wie daarin slaagt mag zich dus een echte Flandrien noemen, volgens de organisatie een man of vrouw van staal. “Een heldhaftige wielrenner die nooit opgeeft, van een uitdaging houdt en pijn eet als ontbijt”, omschrijft de website wat voor hen het woord betekent. Tot nu toe slaagden 443 Flandriens erin om de Challenge tot een goed einde te brengen. Wie volgt?

Ook wij van WielerFlits gaan de uitdaging aan. Onze redacteur Thijs gaat de challenge rijden en komt volgende maand met een uitgebreid ervaringsverslag.