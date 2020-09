Flanders Classics-CEO over mensenmassa in Pyreneeën: “Dit kan onze koersen hypothekeren”

Alsof het coronavirus de Pyreneeën nooit bereikt. Bekijk bovenstaande foto en geef toe, op een paar – afgezakte – mondmaskers na ziet u weinig verschil tussen de Tour van 2019 en die van 2020. Idem wat betreft de finish in Loudenvielle, waar de fans rijen dik stonden. “Dit kan niet”, reageerde Tomas Van Den Spiegel, CEO van Flanders Classics. “Dit hypothekeert ook onze koersen.”

Team Movistar stuurde gisteravond nog een tweet de wereld in waarin de ploeg de fans oproept om mondmaskers te dragen en de social distancing te respecteren. “Deze herstart van het seizoen heeft zoveel moeite gekost. En we willen niet dat het vroegtijdig beëindigd wordt.” Ook Sven Nys kaartte het probleem aan. “Je zal als renner en team maar elke dag testen ondergaan, je hotel niet mogen verlaten, investeringen moeten doen. Om dan vast te stellen dat langs de andere kant de spelregels niet gevolgd worden.”

Tomas Van Den Spiegel, CEO bij Flanders Classics dat onder meer de Ronde van Vlaanderen organiseert, was gisteren te gast in Vive le Vélo en ook hij uitte zijn ongenoegen. “Dit kan gewoon niet. We zijn voortdurend in overleg met de autoriteiten om onze wedstrijden zo veilig mogelijk te laten verlopen. Er is veel terechte bezorgdheid vandaag. Dit kunnen we ons nu niet permitteren. En laat me duidelijk zijn, zo zullen onze wedstrijden er ook niet uitzien.”

Bij ons geen publiek op de hellingen

“Start en aankomst zonder publiek, dat is de basis sinds de heropstart van het wielrennen”, gaat Van Den Spiegel voort. “Wij trekken dat door. Als de situatie in oktober is wat ze vandaag is, dan komt er geen publiek op de hellingen en roepen we de fans op om niet te komen. Als ik dan dit zie… Ik zie op de mondmasker na geen verschil met een normale Tour.”

Bovendien kaart Van Den Spiegel de voorbeeldfunctie van de Tour de France aan. “Dat stoort me nog het meest aan de beelden. Dit kan ook onze wedstrijden in het gedrang brengen. Iedereen kijkt naar de Ronde van Frankrijk. Die moet de rode loper uitrollen voor de rest van het seizoen: Giro, Vuelta, klassiekers. Het peloton en de renners doen immense inspanningen, maar verwaarloos dan ook de rest niet.”

As most of you, we're concerned by the current situation in the world. It's taken so much effort to restart the season – and we all don't want it to end. Please wear a mask, use it correctly, and keep some distance. Do it for us and the rest of the field. 🙏😷 #TDF2020 pic.twitter.com/wvnwynuzt3 — Movistar Team (@Movistar_Team) September 5, 2020

Je zal als renner en team maar elke dag testen ondergaan, je hotel niet mogen verlaten, investeringen moeten doen. En dan vast te stellen dat langs de andere kant de spelregels niet gevolgd worden. #jammer @LeTour pic.twitter.com/yNSFYKljxo — Sven Nys (@sven_nys) September 5, 2020

To the cycling lovers: respect the riders, respect yourself, respect the distance and wear a mask! #SafetyFirst @LeTour @amaurysport pic.twitter.com/wnFK3OvLEP — CPA Cycling (@cpacycling) September 4, 2020