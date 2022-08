Fisher-Black breekt sleutelbeen bij val in Tour of Scandinavia, Vollering verliest tijd

Het was vrijdag een baaldag voor SD Worx. De Nederlandse formatie zag klassementsrensters Demi Vollering en Niamh Fisher-Black vallen tijdens de vierde etappe van de Tour of Scandinavia. Beiden wisten de finish (op ruime achterstand) te bereiken, maar Fisher-Black stapt zaterdag niet meer op. De Nieuw-Zeelandse blijkt namelijk haar sleutelbeen te hebben gebroken.

“Sleutelbeenbreuk voor Niamh Fisher-Black”, schrijft SD Worx op sociale media. “Ze zal niet starten in de rit van vandaag in de Tour of Scandinavia. De 22-jarige renster uit Nieuw-Zeeland was betrokken bij een valpartij in de vierde etappe, waarbij ze een kleine breuk aan het uiteinde van haar sleutelbeen opliep. Fisher-Black zal zich nu focussen op haar revalidatie.”

Fisher-Black, de nummer vijf van de meest recente Giro Donne, kwam op vier minuten en 57 seconden van ritwinnares Alexandra Manly over de streep. Drie seconden later volgde haar ploeggenote Demi Vollering. Laatstgenoemde lijkt wel van start te gaan in de vijfde etappe, de koninginnenrit van de Tour of Scandinavia. In het algemeen klassement staat de Nederlandse inmiddels echter al op vijfeneenhalve minuut van geletruidraagster Marianne Vos.