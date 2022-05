Finn Fisher-Black lang uitgeschakeld met gebroken dijbeen

Finn Fisher-Black zal voorlopig niet in actie komen voor UAE Emirates. De Nieuw-Zeelander heeft in de slotetappe van Boucles de la Mayenne namelijk zijn dijbeen gebroken.

UAE Emirates laat weten dat Fisher-Black vroeg in de vierde etappe van de Franse rittenkoers ten val kwam. Bij die crash liep hij een breuk in zijn dijbeen op. De 20-jarige coureur is na medische assistentie naar een lokaal ziekenhuis gebracht, waar hij direct is geopereerd. Naar verwachting zal Fisher-Black nog enkele dagen in het ziekenhuis moeten blijven.

Fisher-Black is bezig aan zijn tweede seizoen bij UAE Emirates. Afgelopen seizoen maakte hij tussentijds de overstap van Jumbo-Visma naar het team van Tour de France-winnaar Tadej Pogačar.