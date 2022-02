Filippo Ganna wint slottijdrit Ster van Bessèges, eindzege voor Benjamin Thomas

Filippo Ganna heeft zijn eerste overwinning van 2022 binnen. De Italiaanse tijdritspecialist van INEOS Grenadiers was de beste in de lastige, elf kilometer lange slottijdrit van de Ster van Bessèges. De winst in het eindklassement ging naar Benjamin Thomas (Cofidis), die derde werd in de daguitslag en daarmee sneller was dan zijn directe concurrenten.

Alle ogen waren gericht op de wereldkampioen tijdrijden Filippo Ganna, die hier zijn eerste tijdrit van het jaar afwerkte. De Italiaanse stoomwals van INEOS Grenadiers klokte een tijd van 15.32 minuut op slotklim van 2,6 kilometer aan 5,8% in Alès en legde de lat daarmee hoog voor de concurrentie.

Bauke Mollema was een van de eersten die dicht bij Ganna kwam. Na de inspanning van elf kilometer kwam de Nederlander van Trek-Segafredo elf seconden tekort. Zijn ploegmaat Mads Pedersen deed het nog beter, met een tijd van 15.39 minuut. De Deen, die de openingsrit wist te winnen in Zuid-Frankrijk, nestelde zich daarmee op een tweede positie, maar toen moesten de favorieten voor het eindklassement nog beginnen.

Benjamin Thomas grijpt de eindzege

De spanning was om te snijden in de top, met klassementsleider (en regerend Frans kampioen tijdrijden) Benjamin Thomas die een voorsprong van zeven seconden verdedigde op Alberto Bettiol en een voorgift van acht seconden op Tobias Halland Johannessen. De nummer vier, Pierre Latour, volgde al op 25 tellen van de leider.

Latour klokte 15.52 minuut, maar dat was niet genoeg om de jonge Johannessen (16.06 minuut) te passeren in het klassement. Bettiol kwam ook niet aan de tijd van Ganna, maar met zijn eindtijd van 15.51 minuut reed hij wel een knappe tijd. Thomas liet zich echter niet verrassen, zette 15.42 minuut op de borden en was daarmee de snelste van de klassementsrenners; genoeg voor de eindzege voor de Cofidis-renner.

In de daguitslag werd Thomas derde, achter winnaar Filippo Ganna en Mads Pedersen, en net voor nummer vier Bauke Mollema. Thibault Guernalec maakte de top-5 compleet.