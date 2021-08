Filippo Ganna: “We hadden een raket in de benen”

Filippo Ganna is vanzelfsprekend heel blij met zijn gouden medaille, die hij met de Italiaanse ploeg veroverde op de ploegachtervolging tijdens de Olympische Spelen in Tokio. De renner van INEOS Grenadiers had een belangrijk aandeel in het succes van het team.

Denemarken leek in de finale van de ploegachtervolging de beslissende slag te hebben geslagen bij het ingaan van de laatste kilometer, maar Ganna wist met enkele verbluffende ronden het gat van de Denen dicht te rijden. Uiteindelijk wisten de Italianen hun achterstand om te buigen in een voorsprong en als eerste te finishen. Zijn deden dat zelfs in een nieuw wereldrecord.

“Dit is een droom”, zei Ganna naderhand. “Na vijf jaar samenwerken was dit geweldige resultaat, de gouden medaille, ons enige doel. Voordat we gisteravond gingen slapen zei ik tegen de andere jongens dat we minder dan vijf minuten verwijderd waren van het belangrijkste moment van onze levens. We hebben het met elkaar afgemaakt en daar zijn we heel blij mee.”

“In de laatste kilometer wisten we dat we een raket in de benen hadden. Uiteindelijk maakten we het verschil en konden we dit resultaat behalen. Ik was blij dat ik na de tijdrit een goed gevoel in mijn benen had. Wij zijn blij, de ploeg is blij en ik denk dat iedereen in Italië blij is”, aldus Ganna, die een week geleden ook al vijfde was op de olympische tijdrit. Zijn Spelen zijn nu klaar.

👏 #Tokyo2020 | Prachtige strijd om het goud tussen Denemarken en Italië. De Denen lijken het te halen, maar dan… Maar dan! Dan zet Ganna aan en snellen de blauwen richting wereldrecord! 😎🇮🇹 Stream elk onvergetelijk moment live op discovery+ pic.twitter.com/mwbmlDexiu — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) August 4, 2021