Filippo Ganna soleert naar zege in Ster van Bessèges vanuit vroege vlucht

Filippo Ganna heeft een fraaie zege geboekt in de Ster van Bessèges. De Italiaan zat mee in de vroege vlucht, die hij in de slotfase achterliet om zo naar de zege te soleren. Tim Wellens behield de leiderstrui.



Met Wellens in de leiderstrui vertrok het peloton in Frankrijk voor de vierde etappe in Ster van Bessèges. Op het menu stond een heuvelachtige etappe naar Saint-Siffret.

Ganna mee in vroege vlucht

Al vroeg in de etappe reed een kopgroep weg met een opvallende naam: Filippo Ganna. De Italiaan die morgen favoriet in de tijdrit is besloot zijn benen in ieder geval niet te sparen. Ganna kreeg Anthony Perez, Alexys Brunel en de Belgen Ludovic Robeet en Dries De Bondt met zich mee. De vijf kregen heel even een voorsprong van vier minuten, maar zag daarna Lotto Soudal aan de achtervolging beginnen.

In het laatste uur werd de voorsprong van de vijf vooraan zo klein dat Pierre Latour, Anthony Turgis en Alberto Bettiol de oversteek konden maken. Robeet moest ondertussen de rol lossen. Zeven renners begonnen zo aan de laatste twintig kilometer.

Ganna blijft uit handen van het peloton

Door het goede werk van BORA-hansgrohe en AG2R Citroën leken de zeven renners weer te worden ingerekend in de laatste tien kilometer, maar toen ging Ganna er vandoor. Ze zouden de Italiaan pas na de finish weer terugzien.

Laporte wint pelotonspurt

De overige achtervolgers stribbelden in de slotkilometers nog tegen, maar konden een pelotonsprint om de laatste twee ereplaatsen niet vermijden. Christophe Laporte werd daarin tweede, Pascal Ackermann derde.