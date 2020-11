Filippo Ganna positief op corona, vlak voor de start van EK baanwielrennen

Filippo Ganna trekt zich voorlopig terug in isolatie na een positieve coronatest. De Italiaanse hardrijder verbleef met de nationale baanselectie in Montichiari om zich optimaal voor te bereiden op het EK baanwielrennen (11-15 november).

De Italiaanse wielerfederatie heeft donderdagavond laten weten dat Ganna een positieve coronatest heeft afgelegd. De renner van INEOS Grenadiers zou voor het trainingskamp negatief hebben getest, maar kreeg afgelopen woensdag last van milde symptomen. Een dag later werd hij opnieuw getest en nu bleek de uitslag positief.

Ganna moet nu voorlopig in isolatie blijven en dat terwijl het EK baanwielrennen over vijf dagen begint in Plovdiv, de op een na grootste stad van Bulgarije. De Italiaanse wielerbond heeft inmiddels ook de andere renners en stafleden die aanwezig zijn op het trainingskamp laten testen. Alle resultaten zijn negatief.

De 24-jarige Ganna is nu al een van de succesvolste baanwielrenners van zijn generatie. Zo werd hij maar liefst viermaal wereldkampioen op de individuele achtervolging. Ganna maakte dit seizoen ook furore op de weg. Zo werd hij in Imola wereldkampioen tijdrijden en won hij in de voorbije Giro d’Italia maar liefst vier etappes.