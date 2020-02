Filippo Ganna overtreft eigen wereldrecord op achtervolging vrijdag 28 februari 2020 om 17:13

Filippo Ganna heeft tijdens het WK baanwielrennen in Berlijn het wereldrecord op de achtervolging aangescherpt. In de kwalificatie klokte hij 4:01,934, zeven tienden sneller dan zijn eigen recordtijd van drie maanden geleden.

Voorafgaand aan het WK in Berlijn werd Ganna, als regerende wereldkampioen én houder van het wereldrecord, als grote favoriet beschouwd voor de regenboogtrui op de achtervolging. Niet eens op de hooggelegen pistes van Aguascalientes of Cochabamba had de Italiaan van Team Ineos begin november zijn recordtijd geklokt, maar in het Wit-Russische Minsk. In die wereldbekerwedstrijd kwam de concurrentie niet in de buurt van zijn 4:02,647.

Dat het nog harder kon, bewees Ganna vandaag in de kwalificatie voor de individuele achtervolging. Alleen de eerste twee rondes reed hij boven de vijftien seconden, daarna bleef de Italiaan stabiel rond de 14,6 seconden. Soms iets erboven, soms iets eronder. Het resulteerde na vier kilometer in de toptijd van 4:01,934, waarmee hij zichzelf ruimschoots overtrof. Nummer twee Ashton Lambie moest 1,706 toegeven, nummer drie Corentin Ermenault al 5,659.

Later vandaag rijdt Ganna tegen Lambie in de finale. Ermenault rijdt tegen Jonathan Milan om het brons. Beide wedstrijden staan voor 20.36 uur op het programma.

Ontwikkeling wereldrecord 4km individuele achtervolging 4:01,934: Filippo Ganna, 28-02-2020 in Berlijn (Dui)

4:02,647: Filippo Ganna, 03-11-2019 in Minsk (WRu)

4:05,423: Ashton Lambie, 06-09-2019 in Cochabamba (Bol)

4:07,251: Ashton Lambie, 31-08-2018 in Aguascalientes (Mex)

4:10,534: Jack Bobridge, 02-02-2011 in Sydney (Aus)