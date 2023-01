Filippo Ganna op de vingers getikt door de UCI: “Ik accepteer de straf”

Filippo Ganna behaalde vrijdag een knappe tweede plaats in de koninginnenrit van de Vuelta a San Juan, maar tijdens de beklimming van de Alto del Colorado nam de Italiaan wel een onreglementaire houding aan op de fiets. De UCI heeft hem daarom een straf opgelegd. Volgens Tuttobiciweb krijgt Ganna een boete van 500 Zwitserse Frank en worden hem 15 UCI-punten ontnomen.

Ganna zelf reageerde via Twitter op de door de UCI genomen maatregelen. “Na de rit van gisteren heeft de UCI me erop gewezen dat ik in een illegale positie heb gereden, door mijn voorarmen op het stuur te leggen”, zei de Italiaan, die in de finale van de etappe op jacht was naar koploper Miguel Ángel López. “Op dat moment van de wedstrijd ging ik tot het uiterste en verloor ik een moment mijn concentratie. Ik accepteer de straf die de UCI-commissaris heeft gegeven en respecteer dat we we ons allemaal moeten houden aan de UCI-reglementen.”

Tuttobiciweb noch Ganna spreekt van een tijdstraf. De werelduurrecordhouder lijkt zijn positie in het algemeen klassement dus te behouden. Hij staat tweede in die rangschikking, op dertig seconden van leider Miguel Ángel López. Met nog twee vlakke etappes voor de boeg heeft die laatste de eindzege bijna binnen.

This position is not allowed. Wonder what commissaires will do with this. — Thomas De Gendt (@DeGendtThomas) January 27, 2023